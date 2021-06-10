Госдеп США снизил уровень опасности путешествий в Украину из-за COVID-19

Государственный департамент внес Украину в перечень стран, путешествия в которые стоит пересмотреть из-за ситуации с коронавирусом (COVID-19). США снизили уровень опасности.

Об этом сообщает посольство США в Украине .

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, третий уровень означает, что в стране до сих пор активное распространение COVID-19.

Уровень опасности в отношении путешествий в Украину снизили с четвертого (воздержаться от путешествий) до третьего (пересмотрите вопрос путешествий).

Как сообщили РБК-Украина в Минздраве, предложение о продлении карантина внесут до 23 июня.

"До 23 июня вынесем на правительство (вопрос - ред.) о продлении карантина, поскольку сейчас действует (карантин, - ред.) до 30 июня", - сказал собеседник РБК-Украина.

Напомним, с сегодняшнего дня Украина переходит в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.

Однако действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.