Госдеп США просят разрешить частные рейсы в Афганистан для эвакуации

Депутат-республиканец Майк Вальц призвал Государственный департамент возобновить эвакуацию из Афганистана. Вальц призвал Госдеп разрешить выполнение частных авиарейсов в аэропорт Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Госдеп призвали сотрудничать с неправительственными организациями, которые пытаются получить разрешение на чартерные рейсы для эвакуации американцев и союзников с территории захваченного талибами Афганистана.

Вальц, который является бывшим сотрудником Белого дома, написал письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором рассказал, что уже есть "доступные, профинансированные и готовые к вывозу людей" чартерные рейсы.