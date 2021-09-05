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Госдеп США просят разрешить частные рейсы в Афганистан для эвакуации

Автор: Дмитрий Левицкий

Депутат-республиканец Майк Вальц призвал Государственный департамент возобновить эвакуацию из Афганистана. Вальц призвал Госдеп разрешить выполнение частных авиарейсов в аэропорт Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Госдеп призвали сотрудничать с неправительственными организациями, которые пытаются получить разрешение на чартерные рейсы для эвакуации американцев и союзников с территории захваченного талибами Афганистана.

Вальц, который является бывшим сотрудником Белого дома, написал письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором рассказал, что уже есть "доступные, профинансированные и готовые к вывозу людей" чартерные рейсы.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан