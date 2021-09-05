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Держдеп США просять дозволити приватні рейси в Афганістан для евакуації

Автор: Дмитро Левицький

Депутат-республіканець Майк Вальц закликав Державний департамент відновити евакуацію з Афганістану. Вальц закликав Держдеп дозволити виконання приватних авіарейсів в аеропорт Кабулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Держдеп закликали співпрацювати з неурядовими організаціями, які намагаються отримати дозвіл на чартерні рейси для евакуації американців та союзників з території захопленого талібами Афганістану.

Вальц, який є колишнім співробітником Білого дому, написав листа держсекретарю Ентоні Блінкена, в якому розповів, що вже є "доступні, профінансовані та готові до вивезення людей" чартерні рейси.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистан