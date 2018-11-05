ВМС США обвинили истребитель РФ в опасном маневрировании над Черным морем

Фото: истребитель Су-27 (wikipedia.org)

В американской армии пояснили, что инцидент продлился в общей сложности 25 минут

Российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 над Черным морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ВМС США.

Как сообщается, американский самолет следовал всем международным правилам и не делал провокационных маневров.

"Самолёт EP-3 был перехвачен российским Су-27 над Чёрным морем, что создало угрозу для пилотов и экипажа", - отмечается в сообщении ВМС США.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr — U.S. Navy (@USNavy) November 5, 2018