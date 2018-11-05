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ВМС США обвинили истребитель РФ в опасном маневрировании над Черным морем

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 19:53
Фото: истребитель Су-27 (wikipedia.org)
Фото: истребитель Су-27 (wikipedia.org)

В американской армии пояснили, что инцидент продлился в общей сложности 25 минут

Российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 над Черным морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ВМС США.

Как сообщается, американский самолет следовал всем международным правилам и не делал провокационных маневров.

"Самолёт EP-3 был перехвачен российским Су-27 над Чёрным морем, что создало угрозу для пилотов и экипажа", - отмечается в сообщении ВМС США.

На опубликованном ВМС США коротком видео видно, как к EP-3 быстро приближается истребитель. Он быстро обогнал американский самолет, после чего начал смещаться в сторону.

В американской армии пояснили, что инцидент продлился в общей сложности 25 минут. За это время российский истребитель дважды сближался с EP-3, причём во втором случае Су-27 при маневрировании включил форсаж. В результате этого американский экипаж почувствовал турбулентность.

Отметим, ранее российский истребитель МиГ-29М потерпел крушение во время тренировочного полета в Египте. Позже стало известно, что причиной падения истребителя стали неполадки в системе управления.

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