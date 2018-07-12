Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов

Новости Политика 12.07.2018 - 20:28
Фото: Госдеп (U. S. Department of State)
Фото: Госдеп (U. S. Department of State)

Соединенные Штаты приветствуют выдворение Грецией российских дипломатов

Соединенные Штаты Америки (США) поддерживают решение Греции о выдворении двух дипломатов Российской Федерации (РФ) из страны. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Гизер Нойерт в Twitter.

Она отметила, что Соединенные Штаты приветствуют выдворение Грецией российских дипломатов за попытку вмешательства в политику страны.

"Мы поддерживаем Грецию, которая защищает свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение", - отметила Нойерт.

Госдеп США поддержал решение Греции о выдворении российских дипломатов

Напомним, недавно стало известно, что правительство Греции решило выдворить двух дипломатов Российской Федерации. Также было принято решение о запрете в'езду еще двум российским дипломатам.

Представители России, по утверждениям властей Греции, пытались струтитися во внутренние дела страны.

Также россиян подозревают в незаконной деятельности, что подрывает национальную безопасность Греции.

Добавим, ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявили о решении выслать из страны 60 дипломатов РФ и закрыть консульство России в Сиэтле.

В США отметили, что из Штатов выслали 12 дипломатов РФ при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Причиной такого шага в администрации президента назвали "тайные операции разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

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