Держдеп США підтримав рішення Греції про видворення російських дипломатів

Сполучені Штати вітають видворення Грецією російських дипломатів

Сполучені Штати Америки (США) підтримують рішення Греції про видворення двох дипломатів Російської Федерації (РФ) з країни. Про це повідомила офіційний представник Держдепу США Хізер Ноєрт у Twitter.

Вона зазначила, що Сполучені Штати вітають видворення Грецією російських дипломатів за спробу втручання у політику країни.

"Ми підтримуємо Грецію, яка захищає свій суверенітет. Росія повинна припинити свою дестабілізуючу поведінку", - зазначила Ноєрт.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Греції вирішив видворити двох дипломатів Російської Федерації. Також було ухвалено рішення про заборону в'їзду ще двом російським дипломатам.

Представники Росії, за твердженнями влади Греції, намагалися струтитися у внутрішні справи країни.

Також росіян підозрюють у незаконній діяльності, що підриває національну безпеку Греції.

Додамо, раніше в адміністрації президента США Дональда Трампа заявили про рішення вислати з країни 60 дипломатів РФ та закрити консульство Росії в Сіетлі.

У США зазначили, що зі Штатів вислали 12 дипломатів РФ при ООН в Нью-Йорку та 48 співробітників російського посольства у Вашингтоні. Причиною такого кроку в адміністрації президента назвали "таємні операції розвідки, які підривають національну безпеку США".