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Госдеп США отменил все зарубежные поездки из-за инаугурации Байдена

Вашингтон, Вторник 12 января 2021 20:29
Госдеп США отменил все зарубежные поездки из-за инаугурации Байдена
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственный департамент Соединенных Штатов отменил все запланированные поездки на эту неделю, включая визит госсекретаря Майкла Помпео в Бельгию. Такое решение было принято в связи с передачей власти команде избранного президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы ожидаем от приходящей администрации список карьерных сотрудников, которые останутся на ответственных должностях в качестве исполняющих обязанности, пока Сенат не завершит процесс утверждения новых сотрудников. Мы отменяем все запланированные на эту неделю поездки, включая поездку госсекретаря в Европу", - говорится в заявлении Госдепа США.

Напомним, инаугурация Байдена пройдет 20 января. При этом организаторы отметили, что география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена".

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Добавим, что на инаугурации Байдена Украину официально представит посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиМайк Помпео

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