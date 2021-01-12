Держдеп США скасував усі закордонні поїздки через інавгурацію Байдена

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Державний департамент Сполучених Штатів скасував усі заплановані поїздки на цей тиждень, включаючи візит держсекретаря Майкла Помпео в Бельгію. Таке рішення було прийнято у зв'язку з передачею влади команді обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми очікуємо від нової приходить адміністрації список кар'єрних співробітників, які залишаться на відповідальних посадах в якості виконуючих обов'язки, поки Сенат не завершить процес затвердження нових співробітників. Ми скасовуємо всі заплановані на цей тиждень поїздки, включаючи поїздку держсекретаря в Європу", - йдеться в заяві Держдепу США.

Нагадаємо, інавгурація Байдена пройде 20 січня. При цьому організатори зазначили, що географія церемонії "буде вкрай обмежена", а концепція подальшого за нею параду "буде переосмислена".

Крім того, Міністерство закордонних справ України працює над поїздкою президента Володимира Зеленського на інавгурацію обраного президента США Джо Байдена.

Додамо, що на інавгурації Байдена Україну офіційно представить посол України в Сполучених Штатах Володимир Єльченко.