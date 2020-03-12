Госдеп США опубликовал доклад о правах человека в Украине

Фото: Государственный департамент США (statedept.tumblr.com)

В докладе отмечается, что власти не предприняли адекватных мер для наказания должностных лиц, злоупотребления которых "привели к атмосфере безнаказанности"

Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал доклад о правах человека в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад.

В докладе отмечается, что власти не предприняли адекватных мер для судебного преследования и наказания должностных лиц, злоупотребления которых "привели к атмосфере безнаказанности".

Также в докладе говорится о ситуации на оккупированных территориях Донбасса - пророссийские силы участвуют в убийствах мирных жителей, насильственных похищениях и исчезновениях. Среди нарушений прав человека: пытки; незаконные задержания; насилие по гендерному признаку; политически мотивированные заключения; опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; жесткие ограничения на свободу выражения взглядов; ограничения прав на мирные собрания; ограничение свободы передвижения через линию столкновения.

Также в оккупированном Россией Крыму зафиксированы: похищения людей; пытки и издевательства над заключенными с целью получения признаний и наказания лиц, сопротивляющихся оккупации; незаконные задержания; ограничения прав на мирные собрания и свободу вероисповедания.

В отчете отмечается, что оккупационная власть Крыма продолжает преследовать крымских татар и проукраинских активистов.

Среди основных проблем в докладе Государственного департамента указаны - незаконные убийства; пытки и другие виды жестокого обращения со стороны правоохранителей; неподходящие и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах и следственных изоляторах; произвольные аресты и задержания; существенные проблемы с независимостью судебной ветви власти; ограничения свободы выражения мнений, печати и интернета, в частности насилие в отношении журналистов; цензуру и блокирование веб-сайтов; широко распространенная коррупция во власти; преступления, связанные с насилием или угрозой насилием людям с ограниченными возможностями, этническим меньшинствам и представителям ЛГБТ.

Напомним, Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в около 300 масштабных уголовных процессах по фактам военных преступлений на Донбассе.