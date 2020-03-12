Держдеп США опублікував доповідь про права людини в Україні

Фото: Державний департамент США (statedept.tumblr.com)

У доповіді зазначається, що влада не вдалася до адекватних заходів для покарання посадових осіб, зловживання яких "призвели до атмосфери безкарності"

Державний департамент Сполучених Штатів опублікував доповідь про права людини в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь.

У доповіді зазначається, що влада не вдалася до адекватних заходів для судового переслідування та покарання посадових осіб, зловживання яких "призвели до атмосфери безкарності".

Також у доповіді йдеться про ситуацію на окупованих територіях Донбасу - проросійські сили беруть участь у вбивствах мирних жителів, насильницьких викраденнях та зникненнях. Серед порушень прав людини: тортури; незаконні затримання; насильство за гендерною ознакою; політично мотивовані ув’язнення; небезпечні для життя умови утримання в тюрмах; жорсткі обмеження на свободу вираження поглядів; обмеження прав на мирні зібрання; обмеження свободи пересування через лінію зіткнення.

Також в окупованому Росією Криму зафіксовані: викрадення людей; тортури і знущання над ув’язненими з метою отримання зізнань та покарання осіб, що чинять опір окупації; незаконні затримання; обмеження прав на мирні зібрання та свободу віросповідання.

У звіті зазначається, що окупаційна влада Криму продовжує переслідувати кримських татар і проукраїнських активістів.

Серед основних проблем у доповіді Державного департаменту вказані - незаконні вбивства; тортури та інші види жорстокого поводження з боку правоохоронців; невідповідні та небезпечні для життя умови утримання у тюрмах та слідчих ізоляторах; довільні арешти та затримання; істотні проблеми з незалежністю судової гілки влади; обмеження свободи вираження думок, друку та інтернету, зокрема насильство щодо журналістів; цензуру і блокування веб-сайтів; широко поширена корупція у владі; злочини, пов’язані з насильством або погрозою насильством людям з обмеженими можливостями, етнічним меншинам, і представникам ЛГБТ.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у близько 300 масштабних кримінальних провадженнях за фактами військових злочинів на Донбасі.