UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдеп США объявил награду в 10 млн долларов за сведения о "фабрике троллей" Пригожина

Фото: Госдеп объявил награду в 10 млн долларов за информацию о фабрике троллей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за сведения о том, как "Агентство интернет-исследований", принадлежащее российскому бизнесмену Евгению Пригожину, влияло на ход и результат выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Там в разделе "Вознаграждение за помощь правосудию" приводится расширенная информация о деле. По мнению Вашингтона, Пригожин с сообщниками сознательно и преднамеренно вступил в сговор, чтобы нанести ущерб Соединённым Штатам путем вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года.

По данным Вашингтона, еще в 2014 году российские компании начали операции по вмешательству в политическую систему США со стратегической целью посеять раздор.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин, владелец "фабрики троллей" в Ольгино, попал под санкции США из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияСанкции против России