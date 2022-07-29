Госдеп США объявил награду в 10 млн долларов за сведения о "фабрике троллей" Пригожина

Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за сведения о том, как "Агентство интернет-исследований", принадлежащее российскому бизнесмену Евгению Пригожину, влияло на ход и результат выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Там в разделе "Вознаграждение за помощь правосудию" приводится расширенная информация о деле. По мнению Вашингтона, Пригожин с сообщниками сознательно и преднамеренно вступил в сговор, чтобы нанести ущерб Соединённым Штатам путем вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года.

По данным Вашингтона, еще в 2014 году российские компании начали операции по вмешательству в политическую систему США со стратегической целью посеять раздор.