Держдеп США оголосив нагороду в 10 млн доларів за відомості про "фабрику тролів" Пригожина

Держдепартамент США оголосив нагороду в розмірі до 10 млн доларів за відомості про те, як "Агентство інтернет-досліджень", що належить російському бізнесменові Євгену Пригожину, впливало на хід і результат виборів в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Там у розділі "винагорода за допомогу правосуддю" наводиться Розширена інформація про справу. На думку Вашингтона, Пригожин зі спільниками свідомо і навмисно вступив у змову, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам шляхом втручання в політичні та виборчі процеси в США, включаючи президентські вибори 2016 року.

За даними Вашингтона, ще у 2014 році російські компанії почали операції з втручання в політичну систему США зі стратегічною метою посіяти розбрат.