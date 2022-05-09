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В США активизировали расследование против "Лаборатории Касперского", - Reuters

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Вашингтон, Понедельник 09 мая 2022 17:41
В США активизировали расследование против "Лаборатории Касперского", - Reuters Фото: "Лабораторию Касперского" обвиняют в связях с Кремлем (trend.az)
Автор: Александр Белоус

Администрация президента США Джо Байдена усилила расследование национальной безопасности в отношении российского антивирусного программного обеспечения АО "Лаборатория Касперского". Это произошло на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак после вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Дело было передано в Министерство юстиции Министерством торговли в прошлом году, но расследование мало продвинулась, пока Белый дом не призвали активизироваться в марте.

Речь идет о риске того, что Кремль может использовать антивирусное программное обеспечение, имеющее доступ к компьютерным системам, для кражи конфиденциальной информации с американских компьютеров или вмешательства в их работу по мере эскалации напряженности между Москвой и Западом.

Доступ к сетям федеральных подрядчиков и операторов критической инфраструктуры США, такой как электрические сети, вызывает особую озабоченность, сказали источники.

Расширенное расследование проводится с использованием новых широких полномочий, созданных администрацией Дональда Трампа, которые позволяют Министерству торговли запрещать или ограничивать транзакции между американскими фирмами и интернет-, телекоммуникационными и технологическими компаниями из "иностранных противников", включая Россию и Китай.

Другие регулирующие полномочия не позволяют правительству блокировать использование частным сектором программного обеспечения, созданного компанией со штаб-квартирой в Москве, которое официальные лица США долгое время рассматривали как серьезную угрозу национальной безопасности США.

В 2017 году Министерство внутренней безопасности запретило флагманскому антивирусному продукту "Лаборатории Касперского" доступ к федеральным сетям, заявив о связях с российской разведкой и отметив российский закон, который позволяет ее спецслужбам принуждать компании к помощи и перехватывать сообщения, проходящие через российские сети.

Угроза приобрела большую остроту после вторжения России в Украину 24 февраля.

В марте власти Германии предупредили, что Кремль может принудить московскую компанию к участию в кибератаках, или российские правительственные агенты могут тайно использовать ее технологии для проведения кибератак без ее ведома.

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