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Госдеп США назвал "кампанией террора" недавние удары РФ по Украине

Русские войска (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что нападения России на Украину в последние дни еще больше иллюстрируют, что страна-агрессор "проводит кампанию террора" против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, Россия начала не просто войну, а проводит кампанию террора и жестокости и агрессии против народа Украины.

"Итак, что касается того, что мы видели в последние часы, и ударов по Львову, ударов по окрестностям Киева, или того, что мы видели в таких городах, как Мариуполь, Харьков и Бучи. Это очевидные признаки кампании жестокости, кампании террора, которую россияне ведут против народа Украины." - сказал Прайс.

Ранее мы сообщали, что армия США использует уроки украинской войны для собственной подготовки.

Также мы писали, что в США растет озабоченность по поводу боеприпасов в Украине.

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