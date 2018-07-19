Госдеп США назвал идею Путина о допросе американцев в деле Браудера "абсурдной"

По словам Нойерт, американский суд уже отклонил обвинения России против Браудера

Белый дом и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) высказали противоположные мнения относительно предложения президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина об обмене возможностями осуществить следственные действия в отношении критика Кремля Уильяма Браудера. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, передает Радио Свобода.

Так, как сообщается, Путин предлагает предоставить американским прокурорам доступ к 12 россиянам, которых обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, если российские прокуроры, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера, позволят допросить нескольких американцев.

"Заявления со стороны российского правительства является абсолютно абсурдным", - заявила Нойерт.

Она также отметила, что американский суд уже отклонил обвинения России против Браудера, и российская власть знает позицию США по этому вопросу.

Отметим, Россия обвиняет Браудера в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

В частности, Владимир Путин в ходе встречи с Дональдом Трампом заявил, что британский финансист вывел из России 1,5 миллиарда долларов без уплаты налогов.

Напомним, в 2013 году Тверской суд Москвы признал главу фонда Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов.

Браудера, который находится за границей, заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Глава инвестфонда Уильям Браудер, находящийся за пределами России, заочно обвинялся в уклонении от уплаты налогов, а также в деле о незаконнуй скупке акций "Газпрома".

Обвинение утверждало, что в 2001 году аудитор фирмы "Файерстоун Данкан" Сергей Магнитский помогал главе инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру уклоняться от налогов, зарегистрировав в тогдашнем внутреннем офшоре в Калмыкии две фирмы и фиктивно наняв на должности аналитиков местных жителей-инвалидов.