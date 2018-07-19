Держдеп США назвав ідею Путіна про допит американців у справі Браудера "абсурдною"

За словами Нойєрт, американський суд уже відхилив звинувачення Росії проти Браудера

Білий дім і Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) висловили протилежні думки щодо пропозиції президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про обмін можливостями здійснити слідчі дії стосовно критика Кремля Вільяма Браудера. Про це заявила речниця Держдепартаменту Хізер Нойєрт, передає Радіо Свобода.

Так, як повідомляється, Путін пропонує надати американським прокурорам доступ до 12 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори 2016 року, якщо російські прокурори, які переслідують критика Кремля Вільяма Браудера, дозволять допитати кількох американців.

"Заяви з боку російського уряду є абсолютно абсурдними", - заявила Нойєрт.

Вона також зазначила, що американський суд уже відхилив звинувачення Росії проти Браудера, і російська влада знає позицію США з цього питання.

Зазначимо, Росія звинувачує Браудера в ухилянні від сплати податків та шахрайстві.

Зокрема, Володимр Путін в ході зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що британський фінансист вивів із Росії 1,5 мільярда доларів без сплати податків.

Нагадаємо, у 2013 році Тверський суд Москви визнав голову фонду Вільяма Браудера винним в ухиленні від сплати податків.

Браудера, який знаходиться за кордоном, заочно засудили до дев'яти років колонії загального режиму.

Глава інвестфонду Вільям Браудер, що знаходиться за межами Росії, заочно звинувачувався в ухиленні від сплати податків, а також у справі про незакону скупку акцій "Газпрому".

Обвинувачення стверджувало, що в 2001 році аудитор фірми "Файєрстоун Данкан" Сергій Магнітський допомагав голові інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільяму Браудеру ухилятися від податків, зареєструвавши в тодішньому внутрішньому офшорі в Калмикії дві фірми і фіктивно найнявши на посади аналітиків місцевих жителів-інвалідів.