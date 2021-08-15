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Госдеп США не исключил санкции против "Талибана" и назвал условие

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США , Воскресенье 15 августа 2021 17:09
Госдеп США не исключил санкции против "Талибана" и назвал условие Фото: США могут ввести санкции "Талибана" при определенных условиях (wikimedia.by/isafmedia)
Автор: Сергей Пышкин

Государственный департамент США пригрозил радикальному движению "Талибан" санкциями. США назвали главные условия для будущего сотрудничества и признания будущего правительства Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена в эфире CNN.

По словам Блинкена, "Талибан" не получит международной поддержки, а санкции не будут отменены, если радикальное движение не сохранит основные права местных жителей.

"Будущее правительство Афганистана, которое отстаивает основные права своего народа и не скрывает террористов, - это правительство, с которым мы можем работать и признавать", - добавил госсекретарь Штатов.

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Талибан Соединенные Штаты Америки
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