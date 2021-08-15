Держдеп США не виключив санкції проти "Талібану" та назвав умову
Фото: США можуть ввести санкції "Талібану" за певних умов (wikimedia.by/isafmedia)
Державний департамент США пригрозив радикальному руху "Талібан" санкціями. США назвали головні умови для майбутньої співпраці й визнання майбутнього уряду Афганістану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена в ефірі CNN.
За словами Блінкена, "Талібан" не отримає міжнародної підтримки, а санкції не будуть скасовані, якщо радикальний рух не збереже основні права місцевих жителів.
"Майбутній уряд Афганістану, який відстоює основні права свого народу і не приховує терористів, - це уряд, з яким ми можемо працювати й визнавати", - додав держсекретар Штатів.