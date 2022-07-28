В Сенате США одобрили резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма: что дальше

В резолюции говорится, что Россию необходимо признать страной, спонсирующей терроризм за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели "к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей".

"Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные суммарные казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в законопроекте Сената.

Отмечается, что аналогичная мера была одобрена в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия. Однако право назначать государственного спонсора терроризма принадлежит Госдепартаменту.

Издание подчеркивает, что принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.