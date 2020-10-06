Госдеп США аннулировал визу украинскому помощнику Джулиани

Фото: Руди Джулиани (facebook.com/realrudygiuliani)

Государственный департамент США аннулировал американскую визу украинскому помощнику Рудольфа Джулиани Андрею Телиженко. Последний помогал личному адвокату президента США Дональда Трампа собрать компрометирующую информацию о сыне бывшего кандидата в президенты Джо Байдена.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Телиженко не смог сесть на рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Нью-Йорк.

Издание отмечает, что аннулирование визы Телиженко произошло в связи с действиями властей США направленных на пресечение попыток России повлиять на президентские выборы в ноябре.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани – народного депутата Андрея Деркача. Минфин США назвал Деркача "действующим российским агентом".

Напомним, бывший сотрудник посольства Украины в Соединенных Штатах Андрей Телиженко, который заявлял о якобы вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году, предлагал взятки для лоббирования американских сенаторов от имени двух украинских телеканалов - 112 Украина и News One.