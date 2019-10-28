Госдеп не разрешил защитить посла США в Украине Йованович перед окончанием ее миссии

Фото: Филип Рикер (twitter/voanews)

Представитель Госдепа по вопросам Европы дал показания в Конгрессе, несмотря на запрет Белого дома

Высшее руководство Государственного департамента США не позволило и.о. помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппу Рикеру стать на защиту посла США в Украине Мари Йованович, когда против нее велась грязная кампания из Вашингона. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Белый дом запретил Рикеру сотрудничать с Конгрессом в рамках расследования относительно импичмента президенту США Дональду Трампу. Однако дипломат пришел дать показания во время закрытого слушания. Рикер свидетельствовал в субботу, 26 октября, перед комитетами Палаты представителей Конгресса США. Рикер отвечал на вопросы законодателей более 8 часов.

В частности, он отметил, что перед тем, как Йованович отозвали с должности, Рикер планировал написать сильное заявление от Госдепа, чтобы отреагировать на атаки по Йованович со стороны консервативных медиа и союзников президента Трампа.

Присутствующие на слушаниях передали в СМИ информацию, что инициатором блокирования заявления в поддержку Йованович оказался заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Дэйвид Хэйл. Он третий по важности чиновник в ведомстве.

Кроме того, во время слушаний Рикер сообщил, что он знал о замораживании военной помощи Украине, однако ему было неизвестно, почему ее заморозили.

Рикер уже девятый свидетель, который выступает с показаниями перед комитетами Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что инициатором блокировки поддержки послу Йованович выступил лично госсекретарь Майкл Помпео.

Расследование в отношении импичмента проводят комитеты Палаты представителей США. Также конгрессмены исследуют роль Госдепартамента по делу о возможном давлении на украинскую власть. Расследование началось после жалобы представителя американской разведки. Последний заявил, что Трамп якобы давил на власть в Украине, чтобы получить негативную информацию на своего политического оппонента - Джо Байдена.