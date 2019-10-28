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Держдеп не дозволив захистити посла США в Україні Йованович перед закінченням її місії

Новини » Політика    28.10.2019 - 08:10
Держдеп не дозволив захистити посла США в Україні Йованович перед закінченням її місії
Фото: Філіп Рікер (twitter/voanews)

Представник Держдепу з питань Європи дав свідчення у Конгресі попри заборону Білого дому

Вище керівництво Державного департаменту США не дозволило в.о. помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіпу Рікеру стати на захист посла США в Україні Марії Йованович, коли проти неї велась брудна кампанія з Вашингона. Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що Білий дім заборонив Рікеру співпрацювати із Конгресом у рамках розслідування щодо імпічменту президенту США Дональду Трампу. Однак дипломат прийшов дати свідчення під час закритого слухання. Рікер свідчив у суботу, 26 жовтня, перед комітетами Палати представників Конгресу США. Рікер відповідав на запитання законодавців понад 8 годин.

Зокрема, він зазначив, що перед тим, як Йованович відкликали з посади, Рікер планував написати сильну заяву від Держдепу, щоб відреагувати на атаки щодо Йованович з боку консервативних медіа та союзників президента Трампа.

Присутні на слуханнях передали у ЗМІ інформацію, що ініціатором блокування заяви на підтримку Йованович виявився заступник Держсекретаря США з політичних питань Дейвид Гейл. Він третій за важливістю чиновник у відомстві.

Крім того, під час слухань Рікер повідомив, що він знав про замороження військової допомоги Україні, однак йому було невідомо, чому її заморозили.

Рікер вже дев‘ятий свідок, який виступає зі свідченнями перед комітетами Палати представників США у рамках процедури імпічменту.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що ініціатором блокування підтримки послу Йованович виступив особисто держсекретар Майкл Помпео.

Розслідування щодо імпічменту проводять комітети Палати представників США. Також конгресмени досліджують роль Держдепартаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Розслідування почалося після скарги представника американської розвідки. Останній заявив, що Трамп нібито тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного опонента - Джо Байдена.

Співробітник Держдепу по Україні дав свідчення у Конгресі У США відновилися слухання в рамках імпічменту Трампа
Новини України Сполучені Штати Америкиімпічментмари йованович
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