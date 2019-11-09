Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа, - Bloomberg

Госдепартамент США в сентябре текущего года принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, сотрудники Госдепа США поступили таким образом, поскольку провели разбирательство с привлечением юристов и пришли к выводу, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам Трамп не обладают полномочиями заморозить выделение указанных средств в размере примерно 140 млн долларов по линии Госдепартамента.

Напомним, в США в сентябре разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Разговор лидеров двух стран стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

В Демократические партии считают, что решение Трампа о приостановке военной помощи связано с расследованием против сына экс-вице-президента США Джо Байдена, начала которого глава Белого дома требовал от Украины. Со своей стороны, Трамп объяснил свое решение недостаточной борьбой украинских властей с коррупцией.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что заморозка военной помощи Украине была связана с тем, что Трамп был занят идеей приобретения Гренландии. Тейлор отметил, что сотрудники администрации президента США все время находились в заграничных командировках.