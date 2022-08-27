Госдеп снова призвал граждан США покинуть Украину после смерти американца

По словам представителя Госдепа, власти поддерживают связь с семьей гражданина США, который умер в Украине.

"США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и угрозы со стороны российских спецслужб. Граждане США в Украине должны немедленно покинуть страну, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой доступный в частном порядке вариант наземного транспорта", - сказал представитель Госдепа.

Напомним, по данным Newsweek, погибший американец являлся добровольцем.

Ранее на востоке Украины погибли два американца.

Также гражданин США Стивен Забельски погиб под время боевых действий в Украине 15 мая.

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