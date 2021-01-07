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Госдеп призвал американских дипломатов приостановить публикации в соцсетях

Вашингтон, Четверг 07 января 2021 02:12
Госдеп призвал американских дипломатов приостановить публикации в соцсетях
Фото: Госдеп (statedept.tumblr.com)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США на фоне беспорядков в Вашингтоне потребовал, чтобы дипломатические представители страны за рубежом приостановили публикацию записей в социальных сетях. Все запланированные записи официальных аккаунтов также будут отложены.

Об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания CNN.

Как отмечает вещатель, такая мера обычно принимается властями лишь в случае масштабной природной катастрофы или теракта.

Напомним, в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США. В ходе столкновений есть пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранителей.

Из-за сложившейся ситуации мэр Вашингтона ввел комендантский час, а в город направили Национальную гвардию.

РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором попросил демонстрантов покинуть Капитолий.

В ходе беспорядков внутри здания Конгресса женщина получила огнестрельное ранение в грудь. Ее забрала скорая помощь, однако женщина вскоре скончалась.

Также сообщалось, что беспорядки в Конгрессе США удалось прекратить. Полиция сообщила, что здание Капитолия находится в безопасности.

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