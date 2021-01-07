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Держдеп закликав американських дипломатів припинити публікації в соцмережах

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 02:12
Держдеп закликав американських дипломатів припинити публікації в соцмережах
Фото: Держдеп (statedept.tumblr.com)
Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США на тлі заворушень у Вашингтоні вимагає, щоб дипломатичні представники країни за кордоном припинили публікацію записів в соціальних мережах. Всі заплановані записи офіційних облікових записів також будуть відкладені.

Про це з посиланням на джерела повідомила телекомпанія CNN.

Як відзначає телеканал, така міра зазвичай приймається владою лише у випадку масштабної природної катастрофи або теракту.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбуваються заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США. В ході зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Через ситуацію, що склалася, мер Вашингтона ввів комендантську годину, а в місто направили Національну гвардію.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому попросив демонстрантів покинути Капітолій.

В ході заворушень всередині будівлі Конгресу жінка отримала вогнепальне поранення в груди. Її забрала швидка допомога, проте жінка невдовзі померла.

Також повідомлялося, що заворушення в Конгресі США вдалося припинити. Поліція повідомила, що будівля Капітолія знаходиться в безпеці.

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