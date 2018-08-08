Держдеп прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі справою Скрипалів

Санкції проти РФ набудуть чинності 22 серпня 2018 року

Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі справою Скрипалів. Про це повідомляє Reuters.

Відзначимо, що нові санкції проти РФ набудуть чинності 22 серпня 2018 року.

У Держдепі пояснили, що в результаті застосування отруйної речовини "Новачок" в британському Солсбері Москва порушила міжнародне право. Відповідно до закону 1991 року застосування будь-якою країною біологічної та хімічної зброї тягне обмежувальні заходи з боку США.

Санкції стосуються заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі і ті, що використовуються в авіаційній галузі.

Крім того, в Держдепі заявили, що якщо РФ протягом трьох місяців не надасть гарантій, що не використовуватиме хімзброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, то тоді її чекає другий етап санкцій.

Нагадаємо, в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів. Разом з тим, РФ заперечує будь-яку причетність і звинувачує британців у вигадуванні "фальшивої історії".

У зв'язку зі справою Скрипалів отруєння Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також США і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів. Зокрема, до вирішення Великобританії про видворення російських дипломатів приєдналися 28 країн. Таким чином, на даний момент ухвалено рішення про видворення 147 дипломатів.

Пізніше було встановлено, що до отруєння у місті Солсбері були причетні дві групи кілерів з Російської Федерації.