Госдеп: Помпео и Гуайдо согласились удвоить усилия для "устранения диктатуры Мадуро"

Госсекретарь США Майкл Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провели переговоры относительно урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Как передала спикер Госдепа Морган Ортагус, стороны согласились по итогам встречи удвоить усилия, направленные на отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Госсекретарь Майкл Помпео подчеркнул нашу непоколебимую поддержку демократическому лидерству Хуана Гуайдо", - сообщила она.

Они обсудили также "успешную международную поездку временного президента Гуайдо и его многочисленные встречи в Вашингтоне".

"Госсекретарь Помпео и временный президент Гуайдо говорили о том, как демократические силы и международные партнеры могут вместе открыть путь к переходному правительству, ответственному за наблюдение за свободными и справедливыми выборами президента и Национального собрания. Они согласились удвоить усилия, чтобы предоставить венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, в январе Помпео уже делал заявление, в котором утверждал, что Вашингтон работает над сменой власти в Венесуэле: "Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет".

Политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы из-за нарушений во время выборов признало Мадуро нелегитимным. Также в январе 2019 парламент Венесуэлы отстранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо. Мадуро называет действия Гуайдо госпереворотом, организованным США.