UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Госдеп отнес россиян к "бездомным национальностям": что это значит

Автор: Сергей Новиков

Государственный департамент США внес граждан Российской Федерации в категорию Homeless Nationalities - "бездомные национальности". Это определения будет применяться в отношении тех, кто подается на американскую визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Госдепа.

Отметим, к этой категории относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства. Либо политическая ситуация нестабильна настолько, что не позволяет дипломатам США рассматривать заявки на получение визы. На сегодня в данном перечне находятся Россия, Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

В частности, гражданам России предлагают подаваться на американскую визу в посольство США в Варшаве.

Ранее в этом году Россия объявила США недружественной страной и фактически запретила нанимать на работу россиян в посольство. В связи с этим штат консульских сотрудников сократили на 75%, после чего посольство США в России посоветовало россиянам обращаться за неэмиграционными визами в американские посольства США в других странах.

Напомним, ранее Россия обвинила США во вмешательстве в выборы и пригрозила мерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки