Держдеп відніс росіян до "безпритульних національностей": що це означає

Відзначимо, до цієї категорії відносяться громадяни тих країн, в яких у США немає консульського представництва. Або політична ситуація нестабільна настільки, що не дозволяє дипломатам США розглядати заявки на отримання візи. На сьогодні в даному переліку знаходяться Росія, Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.

Зокрема, громадянам Росії пропонують подаватися на американську візу до посольства США у Варшаві.

Раніше в цьому році Росія оголосила США недружньою країною і фактично заборонила наймати на роботу росіян до посольства. У зв'язку з цим штат консульських співробітників скоротили на 75%, після чого посольство США в Росії порадило росіянам звертатися за нееміграційними візами в американські посольства США в інших країнах.