Госдеп опроверг приостановку США Договора по открытому небу с РФ

США привержены продолжению имплементации договора

Соединенные Штаты не прекращают участвовать в Договоре по открытому небу и планируют выполнять соглашение. Об этом сообщила представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

"Наоборот, США сохраняют приверженность продолжению имплементации договора, это демонстрирует разрешение на комплексное обновление наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу", - заявили в Госдепе.

Чиновница пояснила, что подписанный американским лидером Дональдом Трампом оборонный бюджет на 2019 год требует от исполнительной власти отчитываться о расходах по договору, а также выполнять "сертификационные требования".

Она добавила, что похожие требования были и в предыдущих законах по оборонным расходам.

Напомним, ранее появилась информация, что в рамках нового оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, замораживается выполнение договора по открытому небу.