ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау

Новина українською →
США, Пятница 20 августа 2021 01:08
Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау Фото: Госдеп объявил вознаграждение за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау (facebook.com/statedep)
Автор: Анна Полисученко

Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау. Антонио Инджаи возглавлял преступную организацию, которая в течение многих лет принимала активное участие в незаконном обороте наркотиков в регионе, даже будучи главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Он является бывшим главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау, и с мая 2012 года на него наложен запрет ООН на поездки в связи с его участием в государственном перевороте в апреле 2012 года.

Инджаи считался одной из самых могущественных дестабилизирующих фигур в Гвинее-Бисау, используя незаконные доходы для подкупа и дестабилизации иностранных правительств и подрыва верховенства закона во всем регионе.

Инджай был обвинен в заговоре с целью наркотерроризма, в заговоре с целью ввоза кокаина, в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации и в заговоре с целью приобретения и передачи зенитных ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину