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Держдеп оголосив винагороду 5 млн доларів за інформацію про торговця наркотиками з Гвінеї-Бісау

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США, П'ятниця 20 серпня 2021 01:08
Держдеп оголосив винагороду 5 млн доларів за інформацію про торговця наркотиками з Гвінеї-Бісау Фото: Держдеп оголосив винагороду за інформацію про торговця наркотиками з Гвінеї-Бісау (facebook.com/statedep)
Автор: Анна Полисученко

Держдеп оголосив винагороду 5 млн доларів за інформацію про торговця наркотиками з Гвінеї-Бісау. Антоніо Інджаі очолював злочинну організацію, яка протягом багатьох років брала активну участь у незаконному обізі наркотиків в регіоні, навіть будучи главою Збройних сил Гвінеї-Бісау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Він є колишнім главою Збройних сил Гвінеї-Бісау, і з травня 2012 року на нього накладено заборону ООН на поїздки у зв'язку з його участю в державному перевороті в квітні 2012 року.

Інджаі вважався однією з наймогутніших дестабілізуючих фігур в Гвінеї-Бісау, використовуючи незаконні доходи для підкупу і дестабілізації іноземних урядів і підриву верховенства закону в усьому регіоні.

Інджаі був звинувачений у змові з метою наркотероризму, в змові з метою ввезення кокаїну, в змові з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації і в змові з метою придбання і передачі зенітних ракет.

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