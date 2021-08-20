Держдеп оголосив винагороду 5 млн доларів за інформацію про торговця наркотиками з Гвінеї-Бісау. Антоніо Інджаі очолював злочинну організацію, яка протягом багатьох років брала активну участь у незаконному обізі наркотиків в регіоні, навіть будучи главою Збройних сил Гвінеї-Бісау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

Він є колишнім главою Збройних сил Гвінеї-Бісау, і з травня 2012 року на нього накладено заборону ООН на поїздки у зв'язку з його участю в державному перевороті в квітні 2012 року.

Інджаі вважався однією з наймогутніших дестабілізуючих фігур в Гвінеї-Бісау, використовуючи незаконні доходи для підкупу і дестабілізації іноземних урядів і підриву верховенства закону в усьому регіоні.

Інджаі був звинувачений у змові з метою наркотероризму, в змові з метою ввезення кокаїну, в змові з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації і в змові з метою придбання і передачі зенітних ракет.