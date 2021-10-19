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Госдеп начал расследование усилий администрации Байдена в Афганистане

Автор: Анна Полисученко

Госдеп США начал расследование усилий администрации президента Джо Байдена в Афганистане. Расследование касается недавнего вывода американских войск из республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Во время расследования генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу уделит внимание программе выдачи специальных иммиграционных виз, процессу переселения афганских беженцев в США, а также эвакуации американского дипломатического персонала из Кабула.

Дайана Шоу уже уведомила конгресс о планах провести расследование.

Кроме того, она заявила о запуске "надзорных проектов" относительно прекращения военных и дипломатических усилий США в Афганистане.

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Государственный департамент СШАДжозеф БайденАфганистан