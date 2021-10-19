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Держдеп почав розслідування зусиль адміністрації Байдена в Афганістані

Автор: Анна Полисученко

Держдеп США почав розслідування зусиль Адміністрації президента Джо Байдена в Афганістані. Розслідування стосується недавнього виведення американських військ з республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Під час розслідування генеральний інспектор Держдепартаменту США Дайана Шоу приділить увагу програмі видачі спеціальних імміграційних віз, процесу переселення афганських біженців в США, а також евакуації американського дипломатичного персоналу з Кабула.

Дайана Шоу вже повідомила конгрес про плани провести розслідування.

Крім того, вона заявила про запуск "наглядових проектів" щодо припинення військових і дипломатичних зусиль США в Афганістані.

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Державний департамент СШАДжозеф БайденАфганистан