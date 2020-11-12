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Госдеп блокирует поздравления Байдену от иностранных лидеров, - CNN

Автор: Артур Родивилов

Администрация действующего президента США распорядилась задержать все официальные поздравления от иностранных лидеров в адрес Джо Байдена. Трамп закрыл своему сопернику на выборах доступ к ресурсам Госдепа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По данным телеканала, команда Байдена самостоятельно контактирует с иностранными правительствами. Но помощники Байдена работают без материально-технической и переводческой поддержки, которую предоставляет операционный центр Госдепа.

"Целая кипа поздравлений от иностранных лидеров избранному президенту Джо Байдену застряла в Государственном департаменте. Однако администрация Трампа не дает ему доступа к этим посланиям", - говорится в сообщении.

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Иностранные лидеры начали понимать, что не могут связаться с избранным президентом, и вынуждены обращаться к бывшим дипломатам эпохи президента Барака Обамы за помощью в отправке и доставке посланий Байдену.

"Команда Байдена самостоятельно контактирует с правительствами иностранных государств, и он уже провел многочисленные телефонные переговоры с лидерами", - отмечает телеканал.

7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и продолжает подавать в суд.

Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.

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