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Держдеп блокує привітання Байдену від іноземних лідерів, - CNN

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США розпорядилася затримати всі офіційні привітання від іноземних лідерів на адресу Джо Байдена. Трамп закрив своєму суперникові на виборах доступ до ресурсів Держдепу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Держдепартаменті.

За даними телеканалу, команда Байдена самостійно контактує з іноземними урядами. Але помічники Байдена працюють без матеріально-технічної та перекладацької підтримки, яку надає операційний центр Держдепу.

"Ціла купа привітань від іноземних лідерів обраному президенту Джо Байдену застрягла в Державному департаменті. Однак адміністрація Трампа не дає йому доступу до цих послань", - йдеться в повідомленні.

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Іноземні лідери почали розуміти, що не можуть зв'язатися з обраним президентом, і змушені звертатися до колишніх дипломатів епохи президента Барака Обами за допомогою відправки та доставки послань Байдену.

"Команда Байдена самостійно контактує з урядами іноземних держав, та він вже провів численні телефонні переговори з лідерами", - зазначає телеканал.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і продовжує подавати в суд.

Тим часом у США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.

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