Держдеп блокує привітання Байдену від іноземних лідерів, - CNN

Адміністрація президента США розпорядилася затримати всі офіційні привітання від іноземних лідерів на адресу Джо Байдена. Трамп закрив своєму суперникові на виборах доступ до ресурсів Держдепу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Держдепартаменті.

За даними телеканалу, команда Байдена самостійно контактує з іноземними урядами. Але помічники Байдена працюють без матеріально-технічної та перекладацької підтримки, яку надає операційний центр Держдепу.

"Ціла купа привітань від іноземних лідерів обраному президенту Джо Байдену застрягла в Державному департаменті. Однак адміністрація Трампа не дає йому доступу до цих послань", - йдеться в повідомленні.

Іноземні лідери почали розуміти, що не можуть зв'язатися з обраним президентом, і змушені звертатися до колишніх дипломатів епохи президента Барака Обами за допомогою відправки та доставки послань Байдену.

"Команда Байдена самостійно контактує з урядами іноземних держав, та він вже провів численні телефонні переговори з лідерами", - зазначає телеканал.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і продовжує подавати в суд.

Тим часом у США створили консультативну перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликала чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.