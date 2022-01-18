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Госдеп в ближайшее время назначит посла США в Украине, - сенатор Портман

Автор: Ольга Белей

В Государственном департаменте США обещают назначить посла США в Украине в ближайшее время. Им вероятно станет опытный, карьерный дипломат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

"Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", - рассказал изданию сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман (республиканец, штат Огайо).

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока неизвестно, когда Вашингтон назначит посла США в Украине.

Отметим, у США нет посла в Украине уже более двух с половиной лет, с июня 2019-го, когда администрация еще предыдущего президента Дональда Трампа завершила каденцию Мари Йованович.

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