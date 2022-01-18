Госдеп в ближайшее время назначит посла США в Украине, - сенатор Портман

"Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", - рассказал изданию сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роб Портман (республиканец, штат Огайо).