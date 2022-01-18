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Держдеп найближчим часом призначить посла США в Україні, - сенатор Портман

Автор: Ольга Белей

У Державному департаменті США обіцяють призначити посла США в Україні найближчим часом. Ним ймовірно стане досвідчений, кар'єрний дипломат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

"Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони скоріше не призначили людину на цей пост. Я знову обговорював з Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначений досвідчений, кар'єрний дипломат. І я радий це чути, це потрібно зробити", - розповів виданню співголова групи підтримки України в Сенаті США Роб Портман (республіканець, штат Огайо).

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що поки невідомо, коли Вашингтон призначить посла США в Україні.

Зазначимо, у США немає посла в Україні вже більше двох з половиною років, з червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович.

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