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Госбюро расследований передали здание в центре Киева

НовостиОбщество    13.06.2018 - 15:21
Фото: глава ГБР Роман Труба (УНИАН)
Фото: глава ГБР Роман Труба (УНИАН)

Ранее это здание было в сфере управления Минрегиона

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Государственного бюро расследований здание в центре Киева. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

"Передать здание (корпус Б) по ул. Симона Петлюры, 15 в городе Киеве из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в сферу управления Государственного бюро расследований", - говорится в распоряжении.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в мае директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в ближайшее время помещение для ведомства будет готово.

"Создание новых правоохранительных органов - это больной вопрос в обществе. Мы должны перейти к вновь созданному органу. В ближайшее время мы сможем всех пригласить в новое помещение по адресу Симона Петлюры, 15", - отметил Труба.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Киев, Госбюро расследований  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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