Госбюро расследований передали здание в центре Киева

Ранее это здание было в сфере управления Минрегиона

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Государственного бюро расследований здание в центре Киева. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

"Передать здание (корпус Б) по ул. Симона Петлюры, 15 в городе Киеве из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в сферу управления Государственного бюро расследований", - говорится в распоряжении.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в мае директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в ближайшее время помещение для ведомства будет готово.

"Создание новых правоохранительных органов - это больной вопрос в обществе. Мы должны перейти к вновь созданному органу. В ближайшее время мы сможем всех пригласить в новое помещение по адресу Симона Петлюры, 15", - отметил Труба.