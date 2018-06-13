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Держбюро розслідувань передали будівлю в центрі Києва

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 15:21
Фото: глава ДБР Роман Труба (УНІАН)
Фото: глава ДБР Роман Труба (УНІАН)

Раніше ця будівля була у сфері управління Мінрегіону

Кабінет міністрів України передав до сфери управління Державного бюро розслідувань будівлю в центрі Києва. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

"Передати будівлю (корпус Б) по вул. Симона Петлюри, 15 у місті Києві із сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до сфери управління Державного бюро розслідувань", - йдеться в розпорядженні.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в травні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що найближчим часом приміщення для відомства буде готово.

"Створення нових правоохоронних органів - це болюче питання у суспільстві. Ми повинні перейти до новоствореного органу. Найближчим часом ми зможемо запросити всіх у нове приміщення за адресою Симона Петлюри, 15", - зазначив Труба.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Київ, Госбюро расследований  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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