В Госбюджете-2020 могут откорректировать размер зарплат прокуроров

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Это связано с сокращением в ведомстве

В Государственном бюджете на 2020 год могут откорректировать размер зарплат прокуроров. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Генпрокурор также подтвердил, что пока в бюджет не заложено повышение зарплат прокуроров.

"Дело в том, что количество прокуроров, которая есть сегодня - это 15 тысяч. Мы исходим из того, что будет работать 10 тысяч. Во-вторых, мы все таки будем корректировать, посмотрим по численности. Это будет зависеть от того, какая будет заработная плата у прокуроров. Возможно, будем корректировать показатели государственного бюджета", - заявил Рябошапка.

Генпрокурор подчеркнул, что решение об изменении окладов прокурорам должен принять Кабинет министров на своем заседании.

"Это зависит от того (повышение зарплат - ред.), как правительство примет постановление. Мы подали на рассмотрение правительства проект постановления, который должен повысить заработные платы прокурорам", - заявил Рябошапка.

Напомним, ранее генпрокурор рассказал, что переаттестацию в центральном аппарате Генпрокуратуры не прошли примерно тысячу работников.

Также Рябошапка сказал, что наибольшие проблемы в реформировании органов прокуратуры будет вызывать внедрение системы электронного уголовного судопроизводства.