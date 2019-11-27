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У Держбюджеті-2020 можуть відкоригувати розмір зарплат прокурорів

Новини » Економіка     27.11.2019 - 19:19
У Держбюджеті-2020 можуть відкоригувати розмір зарплат прокурорів
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Це пов'язано зі скороченням у відомстві

У Державному бюджеті на 2020 рік можуть скоригувати розмір зарплат прокурорів. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Генпрокурор також підтвердив, що поки в бюджет не закладено підвищення зарплат прокурорів.

"Справа в тому, що кількість прокурорів, яка є сьогодні - це 15 тисяч. Ми виходимо з того, що буде працювати 10 тисяч. По-друге, ми все-таки будемо коригувати, подивимося по чисельності. Це буде залежати від того, яка буде заробітна плата у прокурорів. Можливо, будемо коригувати показники державного бюджету", - заявив Рябошапка.

Генпрокурор підкреслив, що рішення про зміну зарплат прокурорам повинен ухвалити Кабінет міністрів на своєму засіданні.

"Це залежить від того (підвищення зарплат - ред.), як уряд прийме постанову. Ми подали на розгляд уряду проект постанови, який повинен підвищити заробітні плати прокурорам", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше генпрокурор розповів, що переатестацію в центральному апараті Генпрокуратури не пройшли приблизно тисячу працівників.

Також Рябошапка сказав, що найбільші проблеми реформування органів прокуратури буде викликати впровадження системи електронного кримінального судочинства.

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Новини України Бюджет 2020Руслан Рябошапка
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