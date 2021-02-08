Госбюджет получил первый доход от лицензии на игорный бизнес
В государственный бюджет поступили средства за выдачу первой лицензии на ведение игорного бизнеса в Украине. Госбюджет пополнился на более чем 20 миллионов гривен.
Об этом рассказал глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый на странице в Facebook.
По его словам, сегодня государственное казначейство подтвердило получение 23,4 млн гривен.
"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн гривен. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рыжий.
Напомним, 3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса. Лицензию получила компания "Спейсикс", которая является владельцем товарного знака "Космолот".
Как известно, летом народные депутаты легализовали игорный бизнес в Украине. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.
Добавим, по данным соцопросов, большинство граждан Украины были против легализации игорного бизнеса. Против легализации высказались 55% украинцев.