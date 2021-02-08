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Держбюджет отримав перший дохід від ліцензії на гральний бізнес

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 22:38
Держбюджет отримав перший дохід від ліцензії на гральний бізнес Фото: казино (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

До державного бюджету надійшли кошти за видачу першої ліцензії на ведення грального бізнесу в Україні. Держбюджет поповнився на понад 20 мільйонів гривень.

Про це розповів голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий на сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні державне казначейство підтвердило отримання 23,4 млн гривень.

"Дійсно історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн гривень. Ринок запрацював, держава отримує кошти і це - тільки початок", - написав Рудий.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні видали першу ліцензію на ведення грального бізнесу. Ліцензію отримала компанія "Спейсикс", яка є власником товарного знаку "Космолот".

Як відомо, влітку народні депутати легалізували гральний бізнес в Україні. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №2285-д.

Додамо, за даними соцопитувань, більшість громадян України були проти легалізації грального бізнесу. Проти легалізації висловилися 55% українців.

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