Госбюджет в январе получил сверхплановые доходы

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Доходы государственного бюджета Украины за январь 2021 года составили 66,1 млрд гривен. Это на 6,7% больше плана (61,9 млрд гривен).

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в январе были на 29,6% выше прошлого года, когда они составили 50,9 млрд гривен.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 февраля 2021 года составляет 27,5 млрд гривен (месяцем ранее - 12,0 млрд гривен).

Кроме того, пресс-служба Минфина сообщила, что за январь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 68 млрд гривен, или 84,2% от росписи отчетного периода.

По данным Минфина, за январь 2021 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 4,9 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 10,3 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 26,7 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь 2021 года составили 36,9 млрд гривен, или 71,3% от запланированных на этот период.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь 2021 года составили 23,6 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 5,7 млрд гривен (96,2% плана).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Отметим, на 1 января 2021 года на счетах Государственной казначейской службы Украины скопилось 70,7 млрд гривен в валюте и гривнах. Это рекордная сумма за последние десять лет.