Госбюджет-2021: сколько доходов получено за январь-август
Доходы государственного бюджета Украины за август 2021 года составили 142,0 млрд гривен. Это на 8,7% больше плана (130,6 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (Госказаначейство).
По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июле были на 41,7% выше прошлого года, когда они составили 100,2 млрд гривен.
С начала года госбюджет получил 774,3 млрд гривен. Это на 6,3% больше плана и на 19,5% больше доходов прошлого года (688,7 млрд гривен).
Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составляет 57,5 млрд гривен (месяцем ранее - 9,9 млрд гривен).
Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.
Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен - максимальный размер за десять лет.