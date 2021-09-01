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Держбюджет-2021: скільки доходів отримано за січень-серпень

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Україна, Середа 01 вересня 2021 16:22
Держбюджет-2021: скільки доходів отримано за січень-серпень Фото: Держбюджет України за 8 місяців виконано на 106% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Доходи державного бюджету України за серпень 2021 року склали 142,0 млрд гривень. Це на 8,7% більше плану (130,6 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України (ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 41,7% вище минулого року, коли вони склали 100,2 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 774,3 млрд гривень. Це на 6,3% більше плану і на 19,5% більше доходів минулого року (688,7 млрд гривень).

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 57,5 млрд гривень (місяцем раніше - 9,9 млрд гривень).

Нагадавши, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склав 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет Міністрів України схвалив звіт про виконання Закону "Про державному бюджеті України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень - максимальний розмір за десять років.

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