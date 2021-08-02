Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

Доходы государственного бюджета Украины за июль 2021 года составили 92,6 млрд гривен. Это на 6,9% больше плана (86,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины ( Госказаначейство ).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июле были на 34,0% выше прошлого года, когда они составили 69,1 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 684,5 млрд гривен. Это на 7,0 % больше плана и на 16,3% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составляет 9,9 млрд гривен (месяцем ранее - 10,4 млрд гривен).