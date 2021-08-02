Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

Доходы государственного бюджета Украины за июль 2021 года составили 92,6 млрд гривен. Это на 6,9% больше плана (86,6 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (Госказаначейство).
По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июле были на 34,0% выше прошлого года, когда они составили 69,1 млрд гривен.
С начала года госбюджет получил 684,5 млрд гривен. Это на 7,0 % больше плана и на 16,3% больше доходов прошлого года.
Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составляет 9,9 млрд гривен (месяцем ранее - 10,4 млрд гривен).
Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.
Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен - максимальный размер за десять лет.