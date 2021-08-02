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Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року

Автор: Олександр Білоус

Доходи державного бюджету України за липень 2021 року склали 92,6 млрд гривень. Це на 6,9% більше плану (86,6 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України (Держказначейство).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 34,0% вище минулого року, коли вони склали 69,1 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 684,5 млрд гривень. Це на 7,0% більше плану і на 16,3% більше доходів минулого року.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 9,9 млрд гривень (місяцем раніше - 10,4 млрд гривень).

Нагадавши, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склав 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання Закону "Про державного бюджету України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень - максимальний розмір за десять років.

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Бюджет 2021