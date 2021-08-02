Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року

Доходи державного бюджету України за липень 2021 року склали 92,6 млрд гривень. Це на 6,9% більше плану (86,6 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України ( Держказначейство ).

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 34,0% вище минулого року, коли вони склали 69,1 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 684,5 млрд гривень. Це на 7,0% більше плану і на 16,3% більше доходів минулого року.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 9,9 млрд гривень (місяцем раніше - 10,4 млрд гривень).